Hitze bleibt weg

Die Woche startet schwül und mit Gewittern

11.08.2018, 16:28 Uhr | dpa

Ein Festival in Frankfurt an der Oder musste wegen eines Unwetters abgesagt werden. Auch die neue Woche startet mit vielen örtlichen Gewittern. (Quelle: S.Gabsch/Future Image)

Erst die Hitze, dann Unwetter, jetzt kommt das nächste Unheil auf uns zu: Ab Montag macht sich die Schwüle über Deutschland breit. Dazu kann es auch wieder ordentlich krachen.

Der Sonntag präsentiert sich vor allem im Süden Deutschlands sonnig und heiter. Im Norden und Nordwesten ziehen hingegen Wolken auf. Im Norden Schleswig-Holsteins und auf Rügen könnte es regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 20 Grad an der Nordsee und 30 Grad im Süden der Republik. Der Wind weht meist schwacher bis mäßig aus Südwest bis Südost. In den Alpen gibt es eine geringe Gewitterneigung.

Die Nacht zum Montag wird im Westen und Nordwesten wolkig und meist trocken. Ansonsten ist die Bewölkung gering. Der Sternschnuppenstrom der Perseiden erreicht in der Nacht zum Montag sein Maximum. Vor allem Beobachter im Süden können sich bei weitgehend klarer Sicht an dem Anblick erfreuen. Die Tiefstwerte liegen im Land zwischen 18 und 9 Grad.

Gefahr von örtlichen Gewittern steigt

Tagsüber erwarten die Wetterexperten Schauer oder schauerartigen Regen vor allem im Westen. Ansonsten ist es zunächst freundlich, die Gefahr örtlicher Unwettersteigt aber. Im Westen herrschen maximal 23 bis 27 Grad. Ansonsten wird es im Land sehr warm und schwül. Höchstwerte liegen zwischen 27 und 33 Grad.

In der Nacht zum Dienstag gehen ostwärts Gewitter und Regen nieder. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 11 Grad. Tagsüber gehen südlich der Donau schauerartige, an den Alpen länger andauernde Regenfälle und Gewitter nieder. Im Rest des Landes zeigt sich wechselnde Bewölkung mit Schauern und kurzen Gewittern. Im Norden wird das nach Angaben der Meteorologen öfter der Fall sein als nach Süden hin. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 bis 27 Grad.