Verletzte Frau nach sechs Tagen aus der Wüste gerettet

Im US-Bundesstaat Arizona verliert eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen und verunglückt schwer. Die Verletzte muss daraufhin ganze sechs Tage in der Wüste ausharren, bis sie von Einsatzkräften gefunden wird.

Nach einem schweren Autounfall im US-Bundesstaat Arizona hat die verletzte Fahrerin sechs Tage bis zu ihrer Rettung ausharren müssen. Die 53-Jährige wurde schließlich von Polizisten entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei des Wüstenstaates im Südwesten der USA am Mittwoch mitteilte.

Die Frau war Mitte Oktober nahe der Stadt Wickenburg auf der Bundesstraße 60 unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke, raste einen Abhang herunter und prallte gegen einen Baum.

Woman Disabled in Crash Survived Six Days Before Her Rescue in Wickenburg

Read more at https://t.co/1JTAcX2bTe pic.twitter.com/2yrgXlYfmW