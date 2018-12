Winterwetter

Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten?

Der Winter kommt nach Deutschland. Am dritten Advent kann es in einigen Teilen des Landes zu Schneefällen kommen. Und was sagen die ersten Prognosen für Weihnachten?

Die weiße Weihnacht' ist der Traum vieler Winterfans, der in den vorherigen Jahren jedoch selten Erfüllung fand. Meist war es zwischen dem 24. und dem 26. Dezember einfach zu warm für Schnee.

Das ist keine Entwicklung des neuen Jahrhunderts. Zwischen den Jahren 1950 und 2016 zählte Berlin nur 16 Mal am 25. Dezember eine mindestens einen Zentimeter dicke Schneedecke. Hamburg hatte zwölf Schnee-Tage und Köln vier. München ist mit 25 Tagen der Spitzenreiter.

Erster Schneefall zum dritten Advent

Immerhin für den dritten Advent besteht in diesem Jahr Hoffnung: Dank des kräftigen Skandinavienhochs "Gotthard" liegt Deutschland im Moment im Einfluss von feuchter Strömung. Das äußert sich in geringfügigen Niederschlägen und Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad. Ab Samstag dann wird es kalt – und mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es im Südosten Deutschlands den ersten Schnee. Die Temperaturen liegen dann bei 2 Grad in Köln und bis -8 Grad auf dem Brocken.

Dennis Dalter von der MeteoGroup sagte t-online.de: "Es wird jetzt von Tag zu Tag kälter. Uns erreicht gerade Polarluft aus Russland. Der Dauerfrost kommt jetzt landesweit, auch tagsüber. Damit geht es wohl in der Nacht auf Sonntag, den 3. Advent, los. In den Alpen kann es weniger als minus 10 Grad kalt werden. Aber Schneefälle beschränken sich örtlich. Wahrscheinlicher ist Schneeregen oder auch Glätteeisregen, dadurch entsteht Rutschgefahr. Es ist höchste Zeit, Winterreifen aufziehen zu lassen."

Wer Schnee will, muss ihn suchen

Die schlechte Nachricht: Weiße Weihnacht ist vielerorts unwahrscheinlich. Zwischen den Feiertagen ist größtenteils mit Plus-Temperaturen zu rechnen. Wer aber unbedingt Schnee haben will, sollte am Heiligen Abend entweder auf den Brocken wandern oder am Alpenrand, bei Regensburg und in Hof, die Feiertage verbringen. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 70 Prozent für weiße Weihnacht' am höchsten.