Biker stirbt nach Unfall im Taunus

Unglück im Taunus

21-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

20.01.2019, 12:50 Uhr | dpa

Tragische Umstände: Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Kelkheim gestorben. (Quelle: t-online.de)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Kelkheim im Taunus tödlich verletzt worden. Eigentlich stand der Biker völlig unbeteiligt an einer Kreuzung hinter einem Pkw auf der Abbiegespur und wartete.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Kelkheim im Taunus tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen am Samstag auf der Bundesstraße 519 mehrere Autos zusammen. Ein Wagen schleuderte gegen das Motorrad und warf den Biker auf die Fahrbahn. Dort wurde der Motorradfahrer von einem weiteren Fahrzeug überrollt. Der junge Mann starb am Abend im Krankenhaus.







Wie "op-online" berichtet, bittet die Polizei mögliche Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter der 06195-6749-0 zu melden.