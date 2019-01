Deutschland-Wetter

Die Kältewelle bleibt aus

21.01.2019, 15:43 Uhr | t-online.de, nhr

Die Sonne steht im Winter niedrig – wenn sie sich zeigt: Richtig kalt wird es in Deutschland zunächst doch nicht. Während der Himmel im Norden und Süden oft bedeckt ist, zeigt sich in den nächsten Tagen in den mittleren Regionen öfter die Sonne. (Symbolfoto) (Quelle: imago)

Eine eisige Kaltfront sollte auf Deutschland zurollen. Doch es gibt Entwarnung: Die Temperaturen bewegen sich weiter um den Gefrierpunkt.

Frostbeulen können sich entspannen: Während Meteorologen am Wochenende noch eine eisige Kältefront für die nächsten Wochen vorhergesagt haben, bleibt es in den nächsten Tagen nach aktuellen Wettermodellen durchschnittlich kalt. "Tagsüber liegen die Temperaturen im Flachland überwiegend im Plusbereich", sagt Meteorologe Oliver Klein von der MeteoGroup t-online.de. Lediglich in Alpentälern und im Bayerischen Wald könnte es in der Nacht vereinzelt Temperaturen im zweistelligen Minusbereich geben.

Durchschnittlich für diese Jahreszeit seien 0 bis 5 Grad – "wir unterschreiten diese Werte nur minimal", so der Wetterexperte weiter. Eine wirkliche Kaltfront zeichne sich aktuell nicht ab. "Wir liegen zwischen einem Azorenhoch im Westen und einem Hoch aus dem Osten. Die bilden eine Brücke, unter der es nur mäßig kalt wird", sagt Klein.

Kaum Schnee in Sicht, Sonne in Mitteldeutschland

Schnee gibt es im Flachland aktuell zwischen Elbe und Ostsee. So melden etwa Quickborn und Kiel eine Schneeschicht von zwei Zentimeter Dicke. "Das bleibt auch erst mal liegen", kommentiert Klein. Generell sei Schnee aber kein Thema in den nächsten Tagen. "An der Grenze zu Belgien und den Niederlanden kann es zu Schauern kommen, in welcher Form, ist aber noch unklar."







Während sich der Norden und Süden Deutschlands meistens bedeckt zeigen, zeigt sich die Sonne in den mittleren Regionen in den nächsten Tagen häufiger. Vor dem kommenden Wochenende, so der Experte, sei ein Kälteeinbruch in den tieferen Lagen unter 500 Metern, nicht zu erwarten.