Tödlicher Streit in Nürnberg

Jugendliche von S-Bahn überrollt – Polizei fasst Verdächtige

27.01.2019, 11:46 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Nürnberg sind drei Jugendliche auf S-Bahngleise geraten. Zwei von ihnen wurden von einer Bahn erfasst und getötet. Zwei Tatverdächtige wurden gefasst.

Bei einem Streit in einem Nürnberger Bahnhof sind zwei 16 Jahre alte Jugendliche von einem Zug überfahren und getötet worden. Die Polizei nahm nach der nächtlichen Tragödie am Samstag zwei Tatverdächtige fest. Die beiden 17-Jährigen stehen im Verdacht, bei dem Streit am S-Bahnhof Frankenstadion drei Menschen aufs Gleis gestoßen zu haben, so die Polizei. Hinweise zahlreicher Zeugen vor Ort hatten bei der Fahndung geholfen.



Bei einer Auseinandersetzung kurz nach Mitternacht waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler drei Jugendliche auf das Gleis gefallen, zwei von ihnen wurden von einer einfahrenden S-Bahn überrollt und dabei tödlich verletzt. Der dritte Jugendliche, der ebenfalls 16 Jahre alt sein soll, konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.



Die Mordkommission nahm nach dem Notfalleinsatz in dem Bahnhof die Ermittlungen auf. Hinweise zum Grund und Ablauf des Streits erhofft sich die Polizei nun von den festgenommenen Tatverdächtigen sowie von dem dritten Jugendlichen, der ins Gleis stürzte und sich retten konnte. Er konnte allerdings noch nicht vernommen werden. Die Polizei suchte weiter nach ihm.







Zur Zeit des Geschehens befanden sich laut Polizei rund 150 Menschen auf dem Bahnsteig und in der S-Bahn. Bei den Menschen am Bahnsteig habe es sich vor allem um Jugendliche gehandelt, die von einer Party in der Nähe gekommen waren. Zahlreiche Beteiligte wurden nach dem Vorfall von Notfallseelsorgern betreut.