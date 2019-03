Autounfall in Stuttgart

Frontal-Crash: Zwei Menschen sterben am Unfallort

07.03.2019, 05:05 Uhr

Blaulicht der Polizei: In Stuttgart haben zwei Menschen ihr Leben bei einem Autounfall verloren. (Quelle: imago/Symbolbild)

Beim Zusammenprall zweier Autos sind in Stuttgart zwei Menschen in einem Kleinwagen ums Leben gekommen.

In Stuttgart sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 25-jähriger Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin starben in der Nacht zum Donnerstag an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Wie die "Bild-Zeitung" berichtete, waren die beiden in einem Citroën unterwegs, als sie mit einem Jaguar zusammenprallten. Demnach seien die Insassen des Kleinwagens schon vor Ankunft der Rettungskräfte tot gewesen.

Der 20-jährige Fahrer des Sportwagens erlitt einen Schock. Wie sich der Unfall genau ereignete, war in der Nacht zunächst unklar. Die Rosensteinstraße in Stuttgart blieb in der Nacht für mehrere Stunden lang gesperrt.