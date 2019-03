Klinik nicht mehr erreicht

Frau bringt Baby neben Bundesstraße zur Welt

17.03.2019, 15:40 Uhr | dpa

Sie schaffte es nicht mehr rechtzeitig in die Klinik: Eine 28-Jährige hat ihr Baby am Rande einer Bundesstraße geboren. Sohnemann Felix und die Eltern sind wohlauf.

Am Rand einer Bundesstraße in Osthessen hat eine Frau ihr Baby zur Welt gebracht. Die 28-Jährige hatte es am Sonntag vor der Geburt nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft, wie ein Polizeisprecher sagte. Also hielt ihr Mann am Straßenrand der B84 bei Hünfeld.



Die Polizei leitete den Verkehr an dem Auto der kleinen Familie vorbei, ein Notarzt half bei der Geburt.





Das gesunde Kind heiße Felix, sagte ein Polizeisprecher. "Also der Glückliche – das passt." Mutter und Kind gehe es gut.