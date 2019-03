Video zeigt dramatische Szenen an Bord

Kreuzfahrtschiff in Seenot – Mehrere Verletzte

24.03.2019, 06:47 Uhr | AFP, dpa, pdi

Drama vor der Küste Norwegens: Ein Kreuzfahrtschiff ist während eines Sturms in Seenot geraten. Mehr als 1.000 Passagiere harren noch an Bord aus, die Rettungsaktion geht weiter.

Die dramatische Evakuierung eines bei Sturm in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffs vor der norwegischen Küste geht weiter, an Bord waren 1373 Menschen. Bis zum frühen Sonntagmorgen wurden einem Bericht zufolge 297 Menschen gerettet. 16 von ihnen wurden laut Polizei verletzt, drei davon schwer. Vermisst wird niemand.

Das Schiff "Viking Sky", bei dem ein Motor ausgefallen war, fahre nun langsam in Richtung der in der Nähe liegenden Stadt Molde und solle von zwei Schleppern geleitet werden, meldete der Rundfunksender NRK. Laut Reederei Viking Ocean Cruise befanden sich 915 Passagiere und 458 Besatzungsmitglieder an Bord.

An Bord des Schiffes spielen sich dramatische Szenen ab, die Passagiere via Twitter in die Außenwelt tragen. Die Passagiere harren offenbar in Schwimmwesten aus und warten auf Rettung. Das Schiff wird von meterhohen Wellen durchgeschüttelt, Gegenstände fliegen durch die Gegend und sogar Teile der Decke lösen sich.

Die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal hatte am Samstagnachmittag auf Twitter mitgeteilt, ein Kreuzfahrtschiff habe Motorprobleme und müsse deshalb evakuiert werden. Die Evakuierten kamen zunächst in die Kommune Fræna, während in den nahe liegenden Städten Molde und Kristiansund nach Schlafmöglichkeiten für sie gesucht wurde.

Frachter mit Problemen

Auch die neun Besatzungsmitglieder eines im selben Küstengebiets ebenfalls in Seenot geratenen Frachters wurden laut Nachrichtenagentur NTB mittlerweile in Sicherheit gebracht. Bei dem Frachtschiff "Hagland Captain" war ebenfalls der Motor ausgefallen. Daraufhin habe es Schlagseite bekommen, teilte der Rettungsdienst mit. Der Frachter war auf dem Weg zur "Viking Sky", um zu helfen.

Zur Unterstützung der "Hagland Captain" wurden zwei Rettungshubschrauber umgeleitet, die sich auf dem Weg zur "Viking Sky" befunden hatten. Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiffes verzögerte sich dadurch. Die Menschen an Bord seien aber sicher.

Fernsehbilder zeigten das riesige weiße Schiff im aufgewühlten Meer, während Helikopter in der Luft kreisten. "Das wird dauern, bis alle evakuiert sind", sagte Franck. Auch Schiffe der Küstenwache und Rettungsboote waren auf dem Weg.



Der Vorfall ereignete sich etwa zwei Kilometer vor der Küste Westnorwegens. In dem Küstenabschnitt Hustadvika bei Romsdal gab es schon mehrere Schiffsunglücke. Ein Motorschaden sei dort für ein Schiff "gefährlich", weil es unter Wasser viele Riffe gebe, sagte Franck. Die "Viking Sky" war auf dem Weg von Tromsö in Nordnorwegen nach Stavanger im Süden.