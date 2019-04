Unfall mit Transporter

Junge Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß

03.04.2019, 18:49 Uhr | dpa

Eine junge Frau gerät am Ende einer Kurve in den Gegenverkehr. Dort stößt sie mit einem Transporter zusammen – und stirbt noch an Ort und Stelle.

Eine 22-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Kleve ums Leben gekommen. Die junge Frau geriet aus zunächst ungeklärter Ursache in Bedburg-Hau mit ihrem Auto am Ende einer Linkskurve in den Gegenverkehr, berichtete die Polizei. Dort stieß sie mit einem Transporter zusammen.





Die 22-Jährige aus Kleve starb noch an der Unfallstelle. Der 50 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Zwei Ersthelfer erlitten Schocks.