30-seitiges Positionspapier

Polizisten wollen mehr Unterstützung gegen Clankriminalität

07.04.2019, 11:40 Uhr | dpa

Clankriminalität ist vor allem in Berlin, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein Problem. Foto: Carsten Rehder. (Quelle: dpa)

Berlin (dpa) - Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) fordert, bei der Bekämpfung von Clankriminalität den Verfassungsschutz einzuschalten.

Berlin und andere betroffene Bundesländer sollten die Beobachtung und Bekämpfung von Organisierter Kriminalität "zusätzlich in die Aufgabenfelder der Verfassungsschutzämter einbeziehen", schlägt der BDK Bundesvorstand in einem 30-seitigen Positionspapier vor. Zuerst hatte die "Welt am Sonntag" darüber berichtet.

Das Verhalten krimineller Großfamilien sei ein "Paradebeispiel für misslungene Integration", heißt es in dem Papier "Clankriminalität bekämpfen: strategische Ausrichtung – nachhaltige Erfolge". Es gehe jedoch um eine grundsätzliche Verbesserung bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität, "das umfasst nicht nur Clans", sagte der BDK-Vorsitzende Sebastian Fiedler der Deutschen Presse-Agentur. Eine Aufweichung der verschiedenen Befugnisse von Geheimdiensten und Polizei sei damit "ausdrücklich nicht verbunden".

In Berlin versuchten kriminelle Großfamilien, die Sicherheitskräfte einzuschüchtern. "Reifen von Dienst- und Privatfahrzeugen wurden aufgeschlitzt." " In den vergangenen Wochen hatte die Berliner Polizei zusammen mit den Bezirksämtern immer wieder Großkontrollen im Umfeld von Shisha-Bars durchgeführt.