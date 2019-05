Explosion in Ägypten

Mindestens 17 Verletzte in Touristenbus

19.05.2019, 15:42 Uhr | AFP

In der Nähe der weltberühmten Pyramiden von Gizeh wurde ein Touristenbus von einer Explosion getroffen. Mindestens 17 Menschen wurden verletzt.

Durch eine Explosion in der Nähe eines Touristen-Busses in Ägypten sind am Sonntag mindestens 17 Menschen verletzt worden. Südafrikaner und Ägypter seien unter den Verletzten, berichteten Sicherheitsvertreter und Ärzte. Die Explosion ereignete sich in der Nähe der berühmten Pyramiden von Gizeh.