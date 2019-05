Flixbus bei Leipzig verunglückt

Mindestens ein Toter und 13 Schwerverletzte bei Busunfall auf A9

19.05.2019, 20:23 Uhr | ako, dpa, nhr

Auf der A9 nahe Leipzig ist ein Reisebus der Firma Flixbus verunglückt. Das Fahrzeug hat sich überschlagen und blieb auf der Seite liegen. Mindestens eine Person kam bei dem Unfall ums Leben.

Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus sind auf der Autobahn 9 nahe Leipzig mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche Menschen verletzt worden. Mindestens 13 Personen erlitten bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Sonntagabend sagte.

Vier Hubschrauber und mehr als zehn Rettungswagen im Einsatz

Demnach überschlug sich der Bus des Unternehmens Flixbus zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Bad Dürrenberg. Anschließend blieb das Fahrzeug auf der Seite liegen. Vier Hubschrauber und mehr als zehn Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu bergen.

#Verkehrshinweis - Aufgrund eines Unfalls zwischen #Leipzig West und dem Rastplatz #Bachfurt West ist die #A9 derzeit auf beiden Seiten vollgesperrt. Bitte #Rettunggasse freihalten. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) May 19, 2019



Der Bus soll mit 75 Insassen in Richtung München unterwegs gewesen sein, berichtet die "Leipziger Volkszeitung" unter Berufung auf einen Sprecher vor Ort. Die A9 wurde an der Unfallstelle in beide Richtungen voll gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.