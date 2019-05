Unfall in Hamburg

80-Jährige rast mit Auto in Bekleidungsgeschäft

20.05.2019, 16:31 Uhr | dpa

Sie raste durch die Fensterfront mitten in den Laden und blieb dann stehen: In Hamburg ist eine Rentnerin mit ihrem Auto in einen Laden gekracht. Unklar ist, wie es dazu kommen konnte.

Eine Rentnerin ist mit ihrem Auto in ein Hamburger Bekleidungsgeschäft gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall am Montagvormittag in einer Geschäftsstraße im Stadtteil Groß Flottbek. Die etwa 80-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Eine Kundin des Geschäfts wurde vor Ort wegen Kreislaufbeschwerden behandelt, wollte aber nicht in eine Klinik.

Demnach war die Frau mit ihrem Wagen durch die Fensterfront gefahren und erst in dem Laden stehengeblieben. Sie wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von Feuerwehrleuten befreit werden.





Diese zogen das Auto anschließend mit einem Löschfahrzeug aus dem Laden. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.