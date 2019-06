Nahe Grafenberg

Tödlicher Unfall: 18-Jähriger gerät in Gegenverkehr

03.06.2019, 09:57 Uhr | lw, t-online.de

In Baden-Württemberg ist ein 18-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er prallte mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen – es kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem schweren Unfall nahe Grafenberg (Landkreis Reutlingen) hat ein 18-jähriger Autofahrer sein Leben verloren. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, war der junge Mann in der Nacht zu Montag auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.







Der 18-Jährige wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Dem Bericht zufolge erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 36-jährige Autofahrer, mit dem er zusammengeprallt war, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Warum der 18-Jährige in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar.