Teile stürzten in die Tiefe

Hochhaus in Warschau brennt in hundert Metern Höhe

08.06.2019, 10:56 Uhr | dpa, jmt

Aus noch unbekannter Ursache ist im 25. Stock eines Hochhauses in Warschau ein Brand ausgebrochen. Mehr als hundert Feuerwehrleute rückten aus und sperrten das Gelände weiträumig ab.

In einem noch im Bau befindlichen Hochhaus im Stadtzentrum von Warschau ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. TV-Sender zeigten spektakuläre Bilder von brennenden Gebäudeteilen, die aus etwa hundert Metern Höhe in die Tiefe stürzten. Die Umgebung des als "The Warsaw Hub" bekannten Hochhauses musste deshalb großräumig abgesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Zahlreiche Schaulustige beobachteten das brennende Hochhaus und verbreiteten Bilder über soziale Medien.







Das Feuer dürfte aus zunächst nicht bekannter Ursache im 25. Stock begonnen und sich dann auf andere Stockwerke ausgebreitet haben. Nach Feuerwehrangaben vom Samstagvormittag waren rund 120 Feuerwehrleute mehrere Stunden lang im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.