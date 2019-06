In Londoner Bus verprügelt

Festnahmen nach Angriff auf Lesbisches Paar

08.06.2019, 19:02 Uhr | dpa

Ein Doppeldeckerbus in London. Mehrere Jugendliche haben in London ein lesbisches Paar in angegriffen und krankenhausreif geschlagen. Foto: Wolfram Kastl/Archiv. (Quelle: dpa)