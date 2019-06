Unglück in Bayern

29-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Schwaben

17.06.2019, 11:02 Uhr | dpa

Der Mann war unterwegs zu einer Plattform in der Mitte des Sees – und ging plötzlich unter. Rettungskräfte konnten den 29-Jährigen noch aus dem Wasser ziehen. Doch es war bereits zu spät.

Nach einem Badeunfall an einem See in Schwaben ist ein 29-Jähriger gestorben. Der Mann sei bei dem Versuch, eine schwimmende Plattform im Wasser zu erreichen, plötzlich untergegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Später verstarb er im Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am späten Abend sagte.





Ersthelfer hätten den Mann in dem mehrere Meter tiefen Gewässer im bayerischen Senden zunächst nicht entdecken können. Erst Tauchern der Wasserwacht sei das einige Zeit später gelungen.