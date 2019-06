Unfall beim Abbiegen

Autofahrerin übersieht Motorrad – Fahrer stirbt

18.06.2019, 16:35 Uhr | dpa

Auf den entgegenkommenden Wagen hatte die Frau noch gewartet – doch dass dem Pkw noch ein Motorrad folgte, entging der Autofahrerin: In Bayern ist ein Biker bei einem Unfall getötet worden.

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist am Montag bei Sulzberg in Bayern von einem Auto erfasst worden und an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Die Polizei geht nach Angaben vom Dienstag davon aus, dass bei dem Unfall zuvor eine 66 Jahre alte Autofahrerin von einer Kreisstraße links auf die Autobahn 980 abbiegen wollte.





Dabei ließ sie noch ein entgegenkommendes Auto passieren, übersah aber offenbar den nachkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Die Frau erlitt einen Schock, gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.