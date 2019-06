Nach wochenlanger Flucht

Frau in Porsche erschossen – Tatverdächtiger festgenommen

Einschussloch im Fenster des Fahrzeugs des Opfers: Die Frau saß in Offenbach in ihrem Auto, als sie erschossen wurde. (Quelle: Rafael Bujotzek/InZwischenZeit:Filme/dpa)

Fünf Wochen war er auf der Flucht – jetzt hat sich der mutmaßliche Täter gestellt: Er soll einer Frau in den Hals geschossen haben, die in ihrem Wagen ahnungslos auf ihren Sohn wartete.

Fünf Wochen nach den tödlichen Schüssen auf eine Mutter in Offenbach hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Am Montagabend erschien der 42-Jährige auf einer Wache in der Offenbacher Innenstadt und wurde sofort in Gewahrsam genommen, heißt es von der Polizei. Nach dem Mann wurde seit der Tat Anfang Mai auch intensiv im Ausland gefahndet. Er soll noch am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.



Am 9. Mai hatte die 44-jährige Frau in Offenbach in ihrem Wagen – einem Porsche – vor einer Kampfsportschule auf ihren 13-jährigen Sohn gewartet. Nach Angaben der Polizei fuhr der Verdächtige gezielt dorthin und schoss auf die Frau. Sie verstarb noch am Tatort an einer schweren Verletzung am Hals.





Nach der Schussabgabe flüchtete der mutmaßliche Täter nach Belgien, wo sich seine Spur verlor. Als Hintergrund der Tat wird derzeit ein heftiger Streit zwischen Opfer und mutmaßlichem Schützen vermutet.

