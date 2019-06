Unglück in Braunschweig

Mann sucht Schlüssel im Altkleidercontainer und stirbt

28.06.2019, 12:54 Uhr | dpa

Weil er seinen Schlüssel versehentlich mit entsorgte, ist ein Mann in einen Altkleidercontainer geklettert und gestorben. Er hatte festgesteckt und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort starb er.

Einen Tag nach einem Unfall in einem Altkleidercontainer in Braunschweig ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilte. Der 43-Jährige wollte am Mittwoch einen Beutel, den er in den Container geworfen hatte, wieder herausholen. Dabei blieb er stecken und konnte sich nicht selbst befreien.







In dem Beutel war der Wohnungsschlüssel des Mannes, den er wohl versehentlich hineingeworfen hatte. Eine Frau hatte den hilflosen 43-Jährigen bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Der Mann kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er am Donnerstagabend starb.