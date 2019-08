Sternschnuppen über Deutschland

Im Video: So sah das Perseiden-Spektakel aus

13.08.2019, 09:22 Uhr | dpa, lw

Perseiden-Sternschnuppen: Am besten war das Spektakel in den frühen Morgenstunden zu sehen. (Quelle: dpa)

Die Perseiden-Sternschnuppen sind in der Nacht immer wieder zwischen den Wolken aufgeblitzt. Doch eine gute Zeit, um einen Blick auf das Himmels-Spektakel zu werfen, war der frühe Dienstagmorgen, nach Monduntergang. (Quelle: dpa)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es Sternschnuppen geregnet. Und auch in den kommenden Nächten können Sie sich noch einmal etwas wünschen, wenn die Perseiden durch den Himmel flitzen.



Die Perseiden-Sternschnuppen sind in der Nacht zum Dienstag immer wieder zwischen den Wolken aufgeblitzt. Das können Sie besonders gut im Video sehen. "Es gibt Leute, die wirklich viele Sternschnuppen beobachtet haben", sagte Carolin Liefke, Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Haus der Astronomie in Heidelberg. Eine gute Zeit, um noch einen Blick auf das Himmels-Spektakel zu werfen, sei der frühe Dienstagmorgen. "Wenn der Mond untergegangen ist, lässt sich das Schauspiel am besten genießen", empfahl Liefke.

Die Perseiden sind ein wiederkehrender Meteorstrom, der jährlich Mitte August zu vielen Sternschnuppen führt. Sie bestehen aus den Auflösungsprodukten eines Kometen. Der scheinbare Ausgangspunkt der Meteore liegt im Sternbild des Perseus, daher kommt auch der Name, wie t-online.de-Wetterexpertin Michaela Koschak in ihrer Kolumne erklärt.







Wer es in der vergangenen Nacht nicht geschafft hat, das wilde Treiben am Himmel zu beobachten, hat noch bis zum 24. August Zeit: Bis dahin sind die Perseiden weiter aktiv. Der nächste Sternschnuppenregen steht dann erst wieder im November an.