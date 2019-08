Vermisst in Schottland

Leiche von deutschem Touristen auf Insel gefunden

24.08.2019, 12:13 Uhr | dpa

Ein britisches Polizeiauto: Die Todesursache des Deutschen Touristen ist noch unklar. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Seit einer Woche wurde ein Deutscher Tourist in Großbritannien vermisst. Nun ist seine Leiche auf einer schottischen Insel gefunden worden. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Ein seit gut einer Woche vermisster deutscher Urlauber ist tot auf einer Insel im Westen Schottlands gefunden worden. Das teilte die Polizei in Glasgow am Freitag mit. Entdeckt wurde der Leichnam demnach bereits am Donnerstag auf der Insel Arran südwestlich von Glasgow.

Eine förmliche Identifizierung habe noch nicht stattgefunden. Es werde aber davon ausgegangen, dass es sich bei dem Toten um den vermissten 58-Jährigen aus Deutschland handelt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Angehörigen seien bereits in Kenntnis gesetzt worden. Zur Todesursache ist bisher noch nichts bekannt.