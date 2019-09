Unfall bei Merseburg

Lastwagen rast ungebremst in Stau: Fahrer stirbt

17.09.2019, 11:22 Uhr | dpa, rew

Blaulicht eines Polizeiautos vor einem Krankenwagen: Der Unfallfahrer wurde in der Fahrkabine eingeklemmt, er konnte nur tot geborgen werden. (Symbolbild) (Quelle: onw-images.de/Dennis Straub/imago images)

Vor ihm standen die Fahrzeuge auf der A 38, doch der Fahrer eines Sattelzugs übersah den Stau und raste mit voller Geschwindigkeit in einen Muldenkipper.

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 38 bei Merseburg in Sachsen-Anhalt bei einem Auffahrunfall gestorben. Der 34-Jährige übersah am Montag das Ende eines Staus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Laut dem Nachrichtenportal "Tag 24" prallte der Lkw mit voller Geschwindigkeit gegen einen anderen Lastwagen, der Düngemittel transportierte.

Der Unfallfahrer wurde in der Kabine eingeklemmt und tot geborgen, der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt.





Laut Angaben von "Tag 24" war die Autobahn für mehrere Stunden vollgesperrt. Aufgrund der Bergungsarbeiten bildete sich ein langer Rückstau.