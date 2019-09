Schwerer Unfall in Thüringen

Auto rast über Fußweg in Garage – zwei Tote

23.09.2019, 09:26 Uhr | dpa

Warnung vor Unfallstelle (Symbolbild): In Thüringen sind bei einem Autounfall zwei Menschen und ein Hund ums Leben gekommen. (Quelle: dpa)

Tödlicher Autounfall im thüringischen Reisdorf: Ein Autofahrer ist frontal gegen eine Garage geprallt. Seine Beifahrerin sowie eine Fußgängerin und ihr Hund starben.



Ein Autofahrer hat in Reisdorf in Thüringen eine Fußgängerin und ihren Hund tödlich verletzt. Auch die 76-jährige Beifahrerin sei bei dem Unfall gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen. Das Auto sei über den Bürgersteig und anschließend gegen einen Garagenpfeiler gefahren.

Beide Frauen starben noch am Unfallort. Der 79-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.







Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtete, habe sich der Unfall gegen 17.10 Uhr ereignet. Die Straße in Richtung Bad Sulza war dem Bericht zufolge am Abend gesperrt. Die "Bild"-Zeitung berichtete, bei dem Fahrzeug habe es sich um einen SUV gehandelt.