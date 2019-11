Ermittlungen in Frankreich

15-Jährige bleibt in Altkleidercontainer stecken und stirbt

12.11.2019, 10:10 Uhr | AFP

Sie hatte offenbar versucht, in einen Altkleidercontainer zu klettern – doch dann blieb sie stecken. In Frankreich konnte eine Jugendliche nur noch tot geborgen werden.

Weil sie offenbar mit dem Kopf in einem Altkleidercontainer stecken geblieben ist, ist eine Jugendliche im Südwesten Frankreichs ums Leben gekommen. Ein Zeuge habe die 15-Jährige am Montag in Montgaillard in dem Container feststeckend entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Als Rettungskräfte der Feuerwehr eingetroffen seien, habe das Herz des Mädchens schon nicht mehr geschlagen.







Die 15-Jährige konnte nicht wiederbelebt werden. Die Polizei leitete Ermittlungen zu dem Vorfall ein.