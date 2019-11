Schwerer Unfall

Bus kracht in Haltestelle am Hauptbahnhof Wiesbaden

Der Unfallort in Wiesbaden: 16 Verletzte wurden verletzt, als ein Bus in eine Haltestelle am Hauptbahnhof fuhr. (Quelle: Michael Ehresmann/dpa)

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstag in Wiesbaden 16 Menschen verletzt worden. Ein Bus fuhr in eine Haltestelle am Hauptbahnhof. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein Bus ist am Wiesbadener Hauptbahnhof in eine Haltestelle gerast. Es seien zwei Personen schwer, vier mittel und weitere Personen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr. Laut den Rettern waren an dem Unfall zwei Busse sowie vier Autos beteiligt.

In #Wiesbaden kam es vor dem Hauptbahnhof zu einem größeren Verkehrsunfall, der nach bisherigen Ermittlungen durch einen Bus verursacht wurde.

Momentan prüfen wir, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen vorliegt.

Ein Polizeisprecher sagte dem Hessischen Rundfunk vor Ort, dass der Unfall wahrscheinlich durch einen technischen Defekt oder auch durch menschliches Versagen verursacht wurde. Andere Ursachen schließt er aus.



Der Unfallhergang war zunächst unklar. Bei einem Bus sei jedoch der Treibstofftank aufgerissen worden. Im Bereich des Hauptbahnhofes kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.

