Schnee und Glätte

Unfälle und liegengebliebene Lkw – Winter beeinträchtigt Verkehr

12.12.2019, 12:24 Uhr | dpa , job

Schnee in Franken: In einigen Regionen Deutschlands ist es zu Unfällen und Behinderungen im Verkehr gekommen. (Quelle: Nicolas Armer/dpa)

Zahlreiche Unfälle und Laster, die nicht mehr weiterkommen: Schnee und Glätte haben die Straßen an einigen Orten gefährlich gemacht – und das nicht nur in besonders bergigen Gegenden.

Der Winter mit Schnee und Glätte hat in einigen Regionen Deutschlands den Verkehr stark beeinträchtigt. Im Oberharz und in Bayern, aber auch in Hessen gab es zahlreiche Unfälle.



In Wiesbaden und Umgebung fingen die Probleme im Berufsverkehr an. Wie die Polizei mitteilte, fuhren sich in der Landeshauptstadt mehrere Fahrzeuge fest. Auf der Autobahn 66 rutschte ein Auto bei Erbenheim in die Leitplanke und drehte sich. Bei Bad Soden am Taunus geriet ein Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich.



In Hofheim rutschte ein Auto auf glatter Fahrbahn in einen wartenden Bus. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Der Feierabendverkehr kam rund um das gesamte Feldberggebiet nur noch stockend voran. Ein Schwertransport von der A661 zum Windpark wurde aufgrund der Witterung kurzfristig abgesagt.

Lkw bleiben im Oberharz stecken

Schon in der Nacht zum Donnerstag waren im Oberharz auf der Bundesstraße 4 rund um Torfhaus etliche Lastwagen stehen geblieben. Gerade an den steilen Hängen konnten viele Lkw nicht mehr weiterfahren, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen waren dann aber alle Straßen wieder problemlos befahrbar.

Auch in Bayern waren die Straßen besonders am Vormittag glatt. Die Polizei berichtet von einer erhöhten Zahl an wetterbedingten Unfällen. Und es soll weiter schneien und glatt bleiben. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge können oberhalb von 400 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. In der Nacht zum Freitag wird es erneut frostig. Es werden Tiefsttemperaturen von bis zu minus 6 Grad in den Alpen erwartet.

Noch kein Wintersport auf dem Wurmberg



Im Oberharz lagen in den höher gelegenen Ferienorten bis zu fünf Zentimeter Schnee, wie der Harzer Tourismusverband mitteilte. "Hier ist alles weiß", sagte ein Sprecher der Polizeistation Braunlage. Die Straßen seien aber geräumt. Verkehrsprobleme gebe es nicht. Vor allem Lkw-Fahrer sollten nach Angaben des Sprechers aber nicht ohne Winterausrüstung in den Harz fahren.





Auf dem Wurmberg sei in der Nacht zum Donnerstag zum ersten Mal in diesem Winter auch Kunstschnee produziert worden, sagte Dirk Nüsse von der dortigen Seilbahngesellschaft. Der Kunstschnee und die dünne Naturschneeunterlage zusammen reichten aber vorerst nicht aus, um auf dem Wurmberg Wintersport zu betreiben. Ab wann das möglich sein werde, könne man derzeit noch nicht voraussagen.