Brandenburg an der Havel

2,91 Promille: Autofahrer verursacht Unfall

22.12.2019, 16:54 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstag in Brandenburg an der Havel einen schweren Verkehrsunfall mit vier Verletzten verursacht. Nach Polizeiangaben übersah der 39-Jährige ein anderes Auto, das an einer roten Ampel stand und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Alle vier Insassen des Autos wurden verletzt, zwei davon schwer. Ein erster Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,91 Promille, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme angeordnet. Durch die Bergung der Fahrzeuge kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.