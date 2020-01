Fahrer "orientierungslos"

Frau in Delmenhorster Fußgängerzone angefahren

07.01.2020, 21:52 Uhr | dpa

Ein scheinbar verwirrter 75-Jähriger fährt mit seinem Auto in die Fußgängerzone der Stadt Delmenhorst. Dabei fährt er eine Fußgängerin an – die Frau muss ins Krankenhaus.

Eine Fußgängerin ist in einer Fußgängerzone in Delmenhorst von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein 75-Jähriger sei mit seinem Wagen unerlaubterweise in die Zone gefahren, teilte die Polizei mit. Dort habe er die zehn Jahre jüngere Fußgängerin angefahren. Ein Rettungswagen brachte die 65-Jährige in ein Krankenhaus.



Während der Unfallaufnahme habe der Fahrer auf die Beamten einen orientierungslosen Eindruck gemacht, hieß es. Der Führerschein und das Auto seien deshalb zunächst aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt worden.