In der Nähe von Eisenach

Zwei Kinder sterben bei Schulbus-Unfall

23.01.2020, 10:37 Uhr | dpa, blu

Bei einem schweren Schulbusunfall nahe Eisenach sind am Morgen zwei Kinder ums Leben gekommen. 20 weitere Schüler sowie der Busfahrer wurden verletzt, wie das Landratsamt des Wartburgkreises mitteilte.

Der Bus war demnach von Eisenach nach Berka vor dem Hainich unterwegs. Dabei sei er am Ortseingang von der Straße abgekommen und in einen Wasser führenden Graben gerutscht. Am Morgen seien die Straßen in der Region sehr glatt gewesen. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigt sich auf Twitter bestürzt über den Vorfall. Auch Grünenpolitikerin Katrin Göring-Eckardt sprach den Angehörigen ihr Beileid aus.

So eine traurige Nachricht. Mein tiefes Mitgefühl für die Eltern, die Mitschülerinnen und Mitschüler, begleitende Lehrerinnen und Lehrer und alle Freunde und Verwandten.https://t.co/PYaK68WT8P — Katrin Göring-Eckardt MdB (@GoeringEckardt) January 23, 2020

