Kinder unter den Verletzten

Tatverdächtiger in Volkmarsen war nicht alkoholisiert

25.02.2020, 12:55 Uhr | dpa

Polizisten, Feuerwehrleute und Passanten stehen an der Stelle, an der das Auto in eine Menschenmenge gefahren war. Foto: Elmar Schulten/XinHua/dpa. (Quelle: dpa)