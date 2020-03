Redakteure im Homeoffice

Gemeinsam gegen Corona: Applaus der Solidarität

Neue Herausforderungen erfordern neue Wege: Für die Welt, unser Land und jeden Einzelnen. Sechs Redakteure berichten, was sie jetzt beschäftigt, sorgt oder freut. Denn das Coronavirus bringt auch ganz neue Erkenntnisse.

Auch die t-online.de-Redaktion arbeitet ab sofort im Homeoffice. Diese Nachricht kam vor wenigen Tagen zwar nicht überraschend, dennoch war es ein seltsames Gefühl, die gewohnten Redaktionsräume bis auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Schon Tage vorher war es stiller geworden, viele waren schon nach Hause umgezogen. Doch nun fiel die endgültige Entscheidung zum Wohle aller.

Welche Gedankenschnipsel, Alltagsprobleme, aber auch kleine und schöne Momente uns alle beschäftigen und verbinden, lesen Sie in diesem Newsblog der etwas anderen Art. Vielleicht finden Sie sich ja auch selbst in den Geschichten wieder?

20. März, 20.54 Uhr: Applaus der Solidarität – von Charlotte Janus



Auch ich bin sonst immer viel unterwegs gewesen, habe mich fast täglich mit Freunden getroffen, war oft sogar mehrfach die Woche im Kino. Jetzt sitze ich am Freitagabend alleine zu Hause. Es ist kurz vor neun. Ich rufe bei meinen Eltern in Hamburg an.



Meine Mutter ist am Apparat: "Aber das geht doch gerade nicht. Jetzt ist doch Klatschen." Ich frage: "Wie bitte? Was ist?" Meine Mutter erwidert: "Na, wir müssen doch jetzt Klatschen, auf dem Balkon. Das machen wir zurzeit jeden Abend – für die Helfer. Jetzt sind wir draußen. Es sind wieder viele Leute da." Ich lausche. Plötzlich brandet tosender Applaus auf, dringt durch den Hörer zu mir nach Berlin herüber. Offenbar sind die meisten Bewohner der Straße auf ihren Balkon getreten und machen mit. Ich bin fast zu Tränen gerührt.



"Hörst du? Hörst du?", fragt sie. Ich antworte: "Ja, ich höre, aber leg doch mal das Telefon aus der Hand. Du willst doch klatschen." Meine Mutter: "Ich klatsche so gut es geht und ansonsten klatscht halt dein Vater für uns beide mit."



Durch das gemeinsame Klatschen zeigen die Hamburger Ärzten, Pflegern und anderen Helfern in der Corona-Krise ihre Dankbarkeit. Andere Städte tun das ebenfalls. Eigentlich auch Berlin, bei mir in der Gegend aber wohl nicht. Vom Balkon nebenan ruft die Nachbarin: "Bis morgen dann!" Und ich denke mir: Vielleicht bin ich dann auch wieder dabei, um neun Uhr beim Klatschen in Hamburg. Es ist eine starke Geste der Gemeinschaft und Solidarität – und ich habe gerade abends nicht viel anderes zu tun als gedanklich in Hamburg mitzuklatschen.

20. März, 14.29 Uhr: In Phasen zur Coronavirus-Akzeptanz – von Sophie Loelke

Ähnlich wie das Kind meiner Kollegin Anna brauche auch ich besonders viel Auslauf. Ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch – und sicherlich nicht der einzige. Besonders nicht hier in Berlin. Wo wir es gewohnt sind, uns nach der Arbeit auf einen Feierabenddrink zu treffen oder am Wochenende zu Gruppen-Workouts in den Park zu gehen. Und – natürlich – nachts mit Freunden um die Häuser und durch die Clubs zu ziehen. Das ist jetzt vorbei und sicher nicht nur für mich eine große Einschränkung.



Bis zu meiner jetzigen Akzeptanz der Situation habe ich bemerkenswert viele Phasen durchlebt. Hier zuhause hatte ich abends Zeit, mir einmal Gedanken darüber zu machen, wie sehr sich das Denken und Fühlen bezogen auf diese Krise bei mir geändert hat.



Es fing an mit einem "Sich-lustig-machen" und dem Kleinreden der immer neu hereinkommenden Nachrichten ganz zu Beginn. Es wurde zum Gefühl "Das wird schon werden in zwei Wochen. Es gibt doch ständig diese Phasen". Doch nach einigen Wochen war es eben nicht vorbei. Das Gefühl ging über zu einem sich sehr langsam einschleichenden Gedanken: "Vielleicht ist es mehr als vermutet?" Als immer mehr Maßnahmen auch hier in Deutschland griffen, kam etwas schwer Definierbares in mir auf: Mir fiel länger kein Wort ein, um es zu beschreiben. War es Wut auf das Virus? Sicher auch. Doch vor allem waren es Ohnmacht und Machtlosigkeit.



Diese Gefühle habe ich persönlich noch nicht oft erlebt. Denn auch ich – die nicht im stillen Kämmerlein sitzen kann und im freien Deutschland vieles tun darf – muss mich dem ganzen Ausmaß beugen. Heute ist Freitag. Wochenende. Für mich bedeutet das: Kopf frei bekommen nach der Woche und machen, was ich will. Tanzen, Feiern, Freunde treffen, Ausstellungen besuchen, Essen gehen. Normalerweise. Jetzt werde ich mir etwas anderes überlegen müssen.

20. März, 14.25 Uhr: Kuchen zum Frühstück – von Anna Aridzanjan

Ja, es ist erstaunlich, wie ein paar Tage Zuhause – und in unserem Fall: ohne Kita – die Perspektive ändern und Prioritäten gerade rücken können. Nicht nur, wenn es um Absprachen mit dem Partner über die Haushaltsaufteilung geht, sondern auch bei Dingen wie "Erziehung".



Mir wird mit jedem Tag, jeder Stunde klarer, was für eine riesige Anpassungsleistung mein Kind jetzt vollbringen muss. Keine Kita heißt auch: Keine gewohnte Routine mehr, keine tollen Erzieherinnen, keine Freunde, keine Gruppenausflüge, keine Spiele mit anderen Kindern. Und es gibt noch mehr Einschränkungen: Spielplätze sind jetzt natürlich auch tabu. Und als Einzelkind ist das alles besonders heftig, weil es jetzt nur noch von Erwachsenen umgeben ist.



Kuchen zum Frühstück: Neue Herausforderungen erfordern neue Wege.



Deswegen ist es für uns umso wichtiger, dass die Stimmung nicht kippt. Dass unsere Tochter ihre – bis jetzt noch andauernde – gute Laune behält, dass sie uns weiter vertraut und glückliche, schöne Tage erlebt – trotz dieser Einschränkungen. Daher gab es heute Kuchen zum Mittagessen und so viele Zeichentrickserien wie sie wollte. Denn wir sind noch ganz am Anfang.

20. März, 13.32 Uhr: Arbeitsteilung – von Daniel Schreckenberg

"Achtzig, Zwanzig" ist so ein Ausruf, den ich – mal im Spaß, oft im Ernst – immer dann verwende, wenn die Arbeitsteilung bei uns im Haushalt beschrieben wird: Wenn sich die Verlobte morgens im Badezimmer fertig machte, übernahm ich den Abwasch. Wenn ich nach einer Frühschicht früher zuhause war, saugte ich, schmiss die dreckigen Klamotten in die Waschmaschine und übernahm den Einkauf fürs Abendessen. Achtzig Prozent Haushalt lag also bei mir, zwanzig bei der Verlobten, dachte ich – und lag dermaßen falsch.



Nach ein paar Tagen im Homeoffice fällt mir auf, wie meine Verlobte in ihrer Mittagspause plötzlich mit dem Wischmopp durch die Bude wuselt. Ich sehe, wie sie sich, mit der einen Hand das Handy für die nachmittägliche Telefonkonferenz am Ohr, einen Lappen schnappt und den Staub von Möbeln, Fensterbank und Küche fegt. Ich höre das Rattern der Waschmaschine: voll mit Bettwäsche, Handtüchern und sonstigen Kram – und kann mich nicht daran erinnern, jemals eine für etwas anderes als Klamotten gestartet zu haben.



Ich staune, als sie sich am Abend vollgepackt mit Einkaufstüten, Klopapier und Drogeriezeugs in die Wohnung schleppt und wieder in ihre Arbeit vergräbt. Ich frage sie, wann sie das denn sonst immer alles macht. Sie antwortet: Immer dann, wenn sie wegen meiner Frühschichten abends länger aufbleiben konnte als ich. Oder wenn ich beim Sport war. Oder mich mit meinen Jungs zum Fußballgucken traf.



"Achtzig, Zwanzig" ist der Ausruf, der bei uns die Arbeitsteilung im Haushalt beschreibt. Achtzig Prozent macht meine Verlobte, gerade einmal zwanzig mache ich. Ein paar Tage Homeoffice und mir wurde klar, dass ich ihr da künftig viel mehr helfen muss.



20. März, 11.25 Uhr: Mindestabstand: Fehlanzeige – von Charlotte Janus

Immerhin seid ihr zu zweit. Ich sitze ganz allein zu Hause. Es ist Tag sechs meiner Post-Österreich-Quarantäne am Prenzlauer Berg in Berlin. Eigentlich hatte ich Angst vor der Stille um mich herum, zu sehr ins Grübeln zu geraten, in Panik zu verfallen – mit mir selbst nicht mehr klarzukommen.



Charlotte Janus: Fast schon eine Woche arbeitet sie aus dem Homeoffice.



Doch aktuell beschäftigt mich im Homeoffice eher etwas anderes: Lärm. In meinem Hinterhof befindet sich eine Kita. Sie ist nun geschlossen. Doch von dort dringen weiterhin allnachmittäglich laute fröhliche Kinderstimmen zu mir herauf. Eine Gruppe von etwa sechs Eltern mit zehn Kindern nutzt den versteckten Spielplatz der Kita. Hier lassen sie ihre Kinder sich so richtig austoben. Aus dem Fenster kann ich beobachten, wie die Kinder rangeln und spielen – Mindestabstand: Fehlanzeige.



Unter Normalbedingungen wäre das sicherlich toll für die Kinder. Genau das sollte doch jetzt aber unbedingt vermieden werden. Bei dem Ärger über die Verantwortungslosigkeit stört es nun nicht mehr ganz so sehr, dass ein Nachbar plötzlich seine Liebe zum Schlagzeugspiel entdeckt hat.



19. März, 15.45 Uhr: Überlebensstrategie – von Daniel Schreckenberg

Ich bin ja mal gespannt, wie viele Eurer kleinen Schicksalsgemeinschaften die Corona-Krise überdauern. Ich sitze mit meiner Verlobten auf 38 Quadratmetern fest. Wir beide sind im Homeoffice. Wir beide brauchen eigentlich unsere Laptops - und Platz. Um uns nicht zu sehr in die Quere zu kommen, haben wir gerade fein säuberlich die Mini-Wohnung aufgeteilt.

Ich sitze am Esstisch, die Verlobte hat den Balkon und das Schlafzimmer bekommen. War eine gute Aufteilung angesichts des Kaiserwetters, da draußen. Also, für meine Verlobte. Und wenn ich so drüber nachdenke: Auch im Bett hat sie es deutlich bequemer als ich am viel zu kleinen Esstisch. Ich muss also nachverhandeln. Oder ab morgen gilt ein Rotationsprinzip.



19. März, 13.45 Uhr: Spielplatz in der Wohnung – von Anna Aridzanjan

Ach, was heißt hier Dorf. Unsere Schicksalsgemeinschaft besteht im Moment aus meinem Mann, unserer dreijährigen Tochter und mir. Wir haben dem Kind jetzt ein Trampolin geholt, weil wir ja nicht mehr auf Spielplätze gehen sollen. Vorteil: Es kann sich drinnen so viel es mag bewegen und auspowern.



Not macht erfinderisch: Auspowern muss doch auch irgendwie Indoor funktionieren.



Nachteil: Ich sehe uns schon mit Platzwunde am Kopf in der Notaufnahme sitzen, weil das Kind einen Hechtsprung gegen die Bettkante gemacht hat. Noch ist aber alles in Ordnung. Irgendwie auch spannend zu sehen, wie viel Vertrauen man zum eigenen Kind entwickeln lernt, wenn man keine Wahl hat. Oh Verzeihung, ich meinte natürlich: Zum eigenen Kollegen.



Diesen Tweet will ich Ihnen nicht vorenthalten:



Schöne Idee aus meiner Punky Family für Eltern im Homeoffice: Erzählen, was die Kinder gemacht haben, aber sie dabei Kollegen nennen.



Mein jüngerer Kollege hat mir z.B. gesagt, dass er vergessen hat, sich nach dem Pinkeln die Hände zu waschen. 🥴 — homemade Limonadeleben 🏡 (@limonadeleben) March 18, 2020

19. März, 11 Uhr: Dörfer ticken überall gleich – von Saskia Leidinger

Berlin hat etwa 3,7 Millionen Einwohner. Darunter auch mich und meine zwei Mitbewohnerinnen. Eine kommt aus Spanien, die andere aus Österreich. Wir wohnen erst seit ein paar Wochen zusammen. Und jetzt das Coronavirus, jede Menge Zeit uns kennenzulernen.



Die erste Erkenntnis: Dörfer und ihre Bewohner sind überall gleich. Denn obwohl wir alle drei in der Hauptstadt gelandet sind, kommen wir ursprünglich aus Gemeinden mit überschaubarer Einwohnerzahl. Dort gibt es meist nur einen Supermarkt und vielleicht einen Ort, an dem sich Jugendliche treffen können. Aber vor allem gilt: Jeder kennt jeden. Egal, wo dein Dorf ist. Wenn du zu viel gefeiert hast, dich „heimlich“ mit einem Jungen getroffen hast, in der Schule blau gemacht hast – du kannst dir sicher sein: Deine Eltern wissen bereits Bescheid. Denn Dörfer ticken überall gleich.



In diesem Newsblog schreiben abwechselnd die t-online.de-Redakteure Anna Arizanjan, Charlotte Janus, Daniel Schreckenberg, Noah Platschko, Sophie Loelke und Saskia Leidinger.