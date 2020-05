Fehmarn und Freudenberg

Mehrere Motorrad-Unfälle enden tödlich

09.05.2020, 18:34 Uhr | dpa, pdi

Schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad (Symbolbild): Am Samstag hat es in Deutschland mehrere Unglücke gegeben. (Quelle: imago images)

Das gute Wetter am Wochenende motiviert zahlreiche Motorradfahrer in Deutschland, ihre Maschinen aus der Garage zu holen. Unfälle bleiben bleiben leider nicht aus, am Samstag gab es mehrere Tote.

Ein Motorradfahrer ist auf der Insel Fehmarn in einen Vorgarten gerast und bei einem Sturz tödlich verletzt worden. Der 42-Jährige habe am Freitagabend bei Puttgarden eine Abfahrt verpasst, sagte ein Sprecher der Polizei. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und brach durch einen Zaun in den Vorgarten. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. Er starb am Unfallort.

Unfall zwischen zwei Motorrädern

Auch im Landkreis Amberg-Sulzbach gab es einen schweren Unfall: Dort ist ein 28 Jahre alter Motorradfahrer von einem anderen Biker gerammt worden und an seinen Verletzungen gestorben. Ein 53-Jähriger wollte mit seiner Maschine einen Traktor überholen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei übersah er den anderen Fahrer, der ebenfalls überholte und beide krachten ineinander.



Der 28-Jährige starb wenige Stunden nach dem Unfall am Freitagabend im Krankenhaus. Der 53-Jährige und seine 57-jährige Sozia wurden schwer verletzt. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unfalls bei Freudenberg klären.