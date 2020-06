Unfall auf der A1

Lastwagen mit 800 Puten prallt auf Nachtbaustelle

In der Nähe von Oldenburg ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag ein Putentransport verunglückt. Der LKW ist in eine Baustelle gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Auf der A1 bei Gross Ippener in Niedersachsen ist ein mit 800 Puten beladener LKW in eine Nachtbaustelle gefahren. Der Putentransport war auf dem Weg nach Osnabrück, als er in der Nacht zu Freitag um 2 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und Groß-Ippener in einen Sicherungsanhänger mit Zugfahrzeug fuhr. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallursache unklar. Der LKW durchbrach die rechte Seitenleitplanke und kippte um.



Der Fahrer musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Einige Puten verendeten bereits im Transporter, andere mussten umgeladen werden.