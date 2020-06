Gewitter, Starkregen, Hagel

In diesen Landkreisen drohen schwere Unwetter

27.06.2020, 21:03 Uhr | t-online.de, to

In Teilen Deutschlands drohen am Samstag schwere Unwetter. Der Wetterdienst warnt vor Gewitter, Starkregen und Hagel in mehreren Landkreisen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Samstag in weiten Teilen des Landes vor Unwetter und Starkregen. In verschiedenen Landkreisen im Norden und Süden herrscht Alarmstufe "Rot". Hier drohen schwere Gewitter, heftiger Starkregen und Hagel. Das könnte Niederschlagsmengen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 90 km/h und Hagel bedeuten. Seit dem Nachmittag hat sich die Bedrohungslage verschoben.

Landkreise im Norden und Süden sind betroffen

In Bayern herrscht die größte Gefahr rund um den Kreis Eichstätt in Oberbayern. So gilt die Warnung in insgesamt in neun Landkreisen. Auch Ingolstadt und Augsburg sind bedroht. In Franken soll es zwar weiter gewittern, schwere Unwetter drohen der Warnung nach aber nicht mehr

Im Norden – wo am Samstag schon mittags erste Ostsee-Strände überfüllt waren – sind Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern betroffen. Im westlichen Niedersachsen wird zwischen Oldenburg und Wilhelmshafen in insgesamt neun Landkreisen vor schweren Unwettern gewarnt. In Mecklenburg-Vorpommern drohen im ganzen Bundesland Gewitter. Besonders betroffen sind die fünf Landkreise um Rostock und Ludwigslust.