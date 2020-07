Trends in Europa

Animation zeigt: Corona-Infektionen nehmen wieder zu – auch in Deutschland

Lange schien die Corona-Krise in Europa weitestgehend unter Kontrolle, vor allem im Vergleich zu Ländern wie den USA. Doch nun steigen die Zahlen in vielen EU-Staaten wieder – auch in Deutschland. (Quelle: t-online.de/Reuters)

Die Infektionszahlen steigen in den USA noch immer unaufhörlich – über vier Millionen Fällen wurden bereits registriert. Täglich infizieren sich etwa 70.000 Menschen neu mit dem Coronavirus. Doch auch in Europa nehmen die Infektionen teils wieder dramatisch zu – Deutschland nicht ausgenommen.

Wie sich die Infektionszahlen in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern derzeit entwickeln, wie dramatisch die Lage in den USA ist und in welchen beliebten Urlaubsländern der Deutschen sich wieder beunruhigende Entwicklungen abzeichnen, sehen Sie in unserer Videoanimation oben. Alternativ finden Sie das Video auch hier.