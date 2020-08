Mitarbeiterin der deutschen Botschaft bei Explosion in Beirut getötet

.@HeikoMaas: In Folge der Explosion in #Beirut ist eine Angehörige unserer Botschaft in #Libanon in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Wir sind in tiefer Trauer um die Kollegin. Ihren Angehörigen spreche ich auch im Namen der Kolleg*innen u. der Bundesregierung mein Beileid aus. pic.twitter.com/Kbcg77zR5M