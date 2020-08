Privatsekretär berichtet

Ex-Papst Benedikt: Schwere Erkrankung klingt ab

10.08.2020, 15:32 Uhr | dpa

Mit 93 Jahren wurde er von einer schmerzhaften Viruserkrankung heimgesucht – die Sorge um Ex-Papst Benedikt XVI. war groß. Nun geht es ihm besser. Sein Vertrauter Georg Gänswein gibt Einblicke.

Dem an einem schmerzhaften Hautausschlag im Gesicht leidenden Benedikt XVI. geht es nach Auskunft seines persönlichen Sekretärs Georg Gänswein wieder besser. Der Kurienerzbischof sagte dem "Südkurier" vom Montag: "Die Krankheit ist am Abklingen."

Bei dem emeritierten Papst werden seit voriger Woche "die Medikamente zurückgefahren", berichtete Gänswein der Zeitung bei einer Kulturveranstaltung im Schwarzwald. Dort verbringe der langjährige Sekretär von Benedikt seinen Urlaub.

"Schmerzen, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche"

Der 93-Jährige litt nach Auskunft von Gänswein seit dem Besuch am Sterbebett seines Bruders Georg Ratzinger Mitte Juni in Regensburg an der Viruserkrankung. "Nach dem Tod des Bruders kamen die Schmerzen", sagte Gänswein über die Infektion, "die sehr schmerzhaft ist, aber nicht zum Tode führt".

Von der Gesichtsrose, einer Form der Gürtelrose, sei vor allem die rechte Gesichtshälfte betroffen. "Das sind Schmerzen, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche", sagte Gänswein. Schon in der Vorwoche hatte der Vatikan von einer "schmerzhaften, aber nicht ernsten Krankheit" berichtet.