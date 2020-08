Hitze in Deutschland

Wo jetzt Gewitter drohen – und wo ein Rekord fallen könnte

Deutschlandweit sind die Temperaturen in die Höhe geschnellt – Temperaturen über 30 Grad sind keine Seltenheit. Dazu ist es vielerorts schwül. Doch auch Unwetter drohen in den nächsten Tagen teils immer wieder. (Quelle: t-online.de)

Hoch "Emil" schaufelt weiter heiße Luft nach Mitteleuropa, doch am Wochenende ist Erleichterung in Sicht. Dabei bleibt der Himmel über Deutschland geteilt: Sonne pur gibt es nur in einer Hälfte.

Das große Schwitzen geht erstmal weiter: Hoch "Emil" über Skandinavien bestimmt auch in den kommenden Tagen unser Wetter – mit schwülheißer Luft, lokalen Gewittern und Starkregen. Erst am Wochenende sinken die Temperaturen auf erträgliche Werte.

Wie es bei Ihnen wird, zeigen Ihnen unsere Wetter-Karten im Video oben – oder hier.

"Die große Hitze zieht dann etwas ab, aber es bleibt sommerlich bei 25 Grad und mehr", sagt die Meteorologin Maria Testorp vom Wetterdienst Meteogroup. "'Emil'' scheint sich zwar abzuschwächen, aber wirklich kühl wird es erstmal nicht." Davon kann auch am Dienstag noch keine Rede sein.

Sonne pur im Norden, Wolken und Gewitter im Süden

"Es ist noch keine Entspannung zu sehen, auch wenn es regional dichtere Quellwolken und mehr Regen gibt", erklärt Maria Testorp. Auf ihrer Wetterkarte ist Deutschland zweigeteilt: Während über der Nordhälfte die Sonne fast ungetrübt scheinen kann und praktisch keine Niederschläge zu erwarten sind, entwickeln sich über der Mitte und dem Süden kompakte Wolken, die auch Gewitter bringen: "Und das kann lokal richtig zur Sache gehen", sagt Maria Testorp.





"Weil die Wolken so langsam ziehen, kann es an einzelnen Orten heftigen Starkregen, aber auch Sturmböen und Hagel geben." Heiß bleibt es trotzdem, vor allem Richtung Oberrhein und Rhein-Main-Gebiet, wo am Dienstag wieder die 36-Grad-Marke geknackt werden dürfte. In Freiburg im Breisgau dürften es immerhin 33 Grad werden, München ist mit 29 bis 30 Grad erträglicher.

Tief "Heike" bringt Gewitter – aber keine Abkühlung

Auch im Norden treibt die ungetrübte Sonne die Temperaturen in die Höhe, in Bremen zum Beispiel werden 33 Grad erwartet, in Berlin 32. Auf der Nordseeinsel Sylt könnte erneut die 30-Grad-Marke fallen – den fünften Tag in Folge. "Das gab es seit Beginn der Aufzeichnungen erst einmal, im August 1975", sagt Maria Testorp. "Aber der Rekord kann ja noch verfehlt werden".

Am Mittwoch setzt sich die meteorologische Zweiteilung Deutschlands fort. "Im Norden und in der Osthälfte bis nach Oberfranken gibt es sonniges Hochsommerwetter, während im Südwesten von Frankreich kommend das Tief ,Heike' aufzieht und Schauer und Gewitter mitbringt", so Maria Testorp. "Abkühlung bringt 'Heike' aber auch nicht, das ist keine Kaltfront. In Mannheim beispielsweise werden es wieder 34 Grad." In Rheinland-Pfalz und im Saarland sollen es 36 Grad werden, etwas kühler ist es dann in Berlin mit 31 Grad, Hamburg mit 32 und Düsseldorf mit 33 Grad.

Mit einem baldigen Kälteeinbruch rechnet Maria Testorp nicht. "Wir haben mittlerweile die längste Phase mit überdurchschnittlichen Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen", so die Meteorologin. " Und der August steht auch wieder hoch im Kurs, der heißeste zu werden."