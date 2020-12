Wetter in Deutschland

In diesen Regionen ist Schnee an Weihnachten garantiert

23.12.2020, 14:08 Uhr | dpa

Autos sind mit Schnee bedeckt: Wer weiße Weihnachten erleben will, muss in Deutschland in die Berge fahren. (Quelle: Eibner Europa/imago images)

Weihnachten steht vor der Tür – und damit die Frage nach weißen Weihnachten. Für ein paar Regionen gibt es quasi eine Schneefall-Garantie – der Rest Deutschlands wird wohl enttäuscht werden.

In Teilen Deutschlands stehen weiße Weihnachten vor der Tür. "In den südlichen Landesteilen, vor allem im Alpenvorland sowie im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb kann es zehn bis 15, in den Alpen auch deutlich über 20 Zentimeter Neuschnee geben", beschrieb der Meteorologe Jens Bonewitz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch die Aussichten für die Nacht auf Freitag.







Auch in den Mittelgebirgen fällt selbst in tieferen Lagen zunehmend Schnee oder Schneeregen. Der Donnerstag selbst verläuft noch überwiegend nass, in den Mittelgebirgen und an den Alpen kann im Tagesverlauf schon etwas Schnee dabei sein.



Am ersten Weihnachtsfeiertag selbst fällt in der Mitte und im Süden weiterhin gelegentlich Schnee oder Schneeregen, im Bergland rieselt durchweg Schnee zur Erde. Die Temperaturen liegen zwischen null und sechs Grad. Ähnlich geht es zunächst am zweiten Weihnachtsfeiertag weiter, allerdings wird es windig. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze wieder an.