Feuer in Thüringen

Säugling stirbt bei Hausbrand – weitere Bewohner gerettet

04.01.2021, 03:39 Uhr

Ein Blaulicht der Feuerwehr leuchtet während eines Einsatzes (Symbolbild): In Thüringen hat es in einem Haus gebrannt. (Quelle: Robert Michael/dpa)

Im Westen Thüringens hat ein Zimmer in einem Mehrgenerationenhaus gebrannt. Ein Säugling ist dabei ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen überlebten.

Bei einem Zimmerbrand ist im Westen Thüringens ein Säugling ums Leben gekommen. Das Feuer war am Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen in einem Mehrgenerationenhaus in Lauchröden (Wartburgkreis) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.



Einsatzkräfte hatten versucht, das Kind zu reanimieren – es erlag jedoch noch vor Ort seinen Verletzungen. Die weiteren acht Bewohner überlebten den Brand. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt.