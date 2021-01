Hohe Corona-Positivrate legt besorgniserregenden Verdacht nahe

Coronavirus in Deutschland

Animation zeigt: Hohe Positivrate legt besorgniserregenden Verdacht nahe

Die Positivrate der Testungen auf das Virus hat einen neuen Höchststand erreicht. Dabei gehen die Corona-Tests zurück. Eine Datenanalyse legt eine bedenkliche Vermutung zu den Fallzahlen nahe.

Immer noch stecken sich Tausende Menschen in Deutschland täglich mit dem neuartigen Coronavirus an. Seit Beginn der Testungen in Deutschland sind mehr als 35 Millionen PCR-Labortests erfasst worden. Fast 1,9 Millionen davon fielen positiv aus. Zuletzt erreichte die Positivrate mit 16 Prozent zuletzt einen neuen Höchstwert. Eine Datenanalyse und Animation von t-online zeigen, was genau hinter der hohen Quote und den niedrigeren Testzahlen steckt.

Welcher besorgniserregende Verdacht dadurch bestärkt wird, wie sich die Corona-Positivrate in Deutschland entwickelt hat und wie sich die Testkapazitäten und die Test-Strategie verändert haben, sehen Sie oben im Video – oder Sie klicken hier.