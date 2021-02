6.500 Haushalte ohne Heizung

Jena ruft nach Fernwärme-Havarie Katastrophenfall aus

10.02.2021, 22:11 Uhr | AFP

Mitten in der Kältewelle sind derzeit etliche Haushalte in Jena ohne Heizung. Es gab eine Havarie an einer Fernwärmeleitung. Die Stadt rief den Katastrophenfall aus, die Corona-Regeln werden eingeschränkt.

Nach einer Havarie an einer Fernwärmeleitung ist im thüringischen Jena am Mittwoch der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Fernwärmeversorgung sei in Teilen von Jena-Nord unterbrochen, teilte die Stadt mit. Etwa 6.500 Haushalte seien betroffen. In der Nacht könne die Wärmeversorgung nicht wiederhergestellt werden.

Die Menschen in betroffenen Gebieten wurden "dringend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Vorkehrungen zu treffen, um die Wärme möglichst lange in ihren Wohnungen zu halten". Die Stadtwerke arbeiteten "mit allen verfügbaren Kräften an der Fehlersuche".

Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen wurden laut Stadt für die Betroffenen aufgehoben. Es ist demnach "zulässig, wenn Angehörige eines Haushalts sämtliche Angehörige eines von der Kälte bedrohten Haushalts aufnehmen". Es sollten aber "die üblichen Hygieneregeln eingehalten werden". Die Stadt werde Notunterkünfte organisieren.