Video-Reportage zum Syrien-Krieg

Kinder entschärfen Granaten, damit die Familie überlebt

"Manchmal haben wir Angst, das eine explodiert": Die Kinder von Hassan Dschneid wachsen zwischen Waffen auf, doch im Syrien-Krieg hält sie genau das am Leben. (Quelle: AFP)

In Idlib im Nordwesten Syriens verdient eine Familie ihren Lebensunterhalt, indem sie das Metall von Kriegsgerät auf ihrem Schrottplatz verkauft. Seit zehn Jahren tobt der Bürgerkrieg im Land. (Quelle: AFP)

Seit zehn Jahren tobt in Syrien Krieg. Ein Schrottplatz in Idlib, im Nordwesten Syriens, sichert der Familie von Hassan Dschneid bisher den Lebensunterhalt. Doch das Geschäft mit den Granaten birgt große Gefahren.

Nach zehn Jahren Krieg ist die Region Idlib die letzte Hochburg der Dschihadisten in Syrien. Verschiedenste islamistische Gruppen und andere Milizen kontrollieren fast die ganze Provinz an der Grenze zur Türkei sowie angrenzende Gebiete der Provinzen Aleppo, Hama und Latakia. Die Zukunft der Region, in der Hunderttausende Flüchtlinge leben, ist völlig ungewiss.



Für Hassan Dschneid, der mit seiner Familie hierher geflohen ist, sind Waffen zur Quelle für seinen Lebensunterhalt geworden. "Manchmal haben wir Angst, das eine explodiert", sagt Abdelkarim, der älteste Sohn der Familie. Denn auch die Kinder müssen beim Entschärfen der Granaten mithelfen. Doch das ist oftmals riskanter als gedacht.

Sehen Sie oben in der Video-Reportage oder hier, wie der Alltag mitten im Bürgerkrieg für die Familie von Hassan Dschneid in Idlib aussieht und wie selbst die Kleinsten Tag für Tag für ihr Überleben kämpfen.