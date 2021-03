Nach Lauterbach-Warnung

Animation zeigt klaren Trend: So alt sind die Corona-Toten wirklich

Impfungen schützen immer mehr ältere Menschen in Deutschland. Experten halten nun die Gruppe der 50- bis 80-Jährigen für besonders gefährdet. t-online zeigt, wer gerade an Covid-19 stirbt. (Quelle: t-online)

Impfungen schützen immer mehr ältere Menschen in Deutschland. Experten zufolge sind deshalb nun andere Gruppen besonders gefährdet. Wie alt die Menschen sind, die an oder mit dem Virus sterben, zeigt eine Analyse im Video.

Seit Mitte Februar steigen die Infektionszahlen in Deutschland wieder deutlich an, die Inzidenzwerte überschreiten die 100er-Marke, es droht vielerorts die Corona-Notbremse. Gleichzeitig sinken aber die Todeszahlen, vor allem bei den ältesten Bürgerinnen und Bürgern. Grund dafür dürfte vor allem der Fortschritt in der Impfkampagne sein, die die Ältesten priorisiert.

Experten wie Epidemiologe Karl Lauterbach warnen allerdings davor, dass in einer dritten Welle gerade Menschen zwischen 50 und 80 Jahren gefährdet seien. Viele von ihnen haben noch keine Impfung erhalten, gelten aber als zu alt für einen weitestgehend glimpflichen oder gar asymptomatischen Verlauf. t-online hat aktuelle Daten des Robert Koch-Instituts ausgewertet. In der Animation wird deutlich, dass sich nicht nur in den ältesten Altersgruppen besorgniserregende Trends abzeichnen.

Welche Altersgruppen gerade den größten Anteil der Corona-Toten ausmachen und wie die weitere Entwicklung aussehen könnte, erfahren Sie in unserem Video oben. Sie können sich den Beitrag auch direkt hier anschauen.