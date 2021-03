Zeitraffer zeigt Entwicklung

Hier liegt die Inzidenz bei über 600 – auffälliger Trend in Corona-Modellstädten

Während bundesweit die Inzidenzen steigen, lockern Städte wie Tübingen oder Rostock in Modellversuchen die Corona-Maßnahmen. Eine Animation von t-online zeigt, welche Folgen das hat.



Eine einheitliche Durchsetzung der Corona-Maßnahmen ist in Deutschland nicht in Sicht. Beschlüsse der Bund-Länder-Gipfel haben meist eine kurze Halbwertszeit bei einigen Ministerpräsidenten. So kommen trotz bundesweit steigender Inzidenzen sehr unterschiedliche Auslegungen der Corona-Maßnahmen zustande.

Die einen pochen auf die Umsetzung der Notbremse, andere wollen weiter lockern. Das Saarland erwägt, nach Ostern schrittweise Gastronomie und Sportstätten zu öffnen, in Tübingen und Rostock gibt es noch weitergehende Modellversuche. Das wirkt sich zum Teil deutlich auf die Inzidenzen vor Ort auf, wie aktuelle Daten des Robert Koch-Instituts zeigen.

Wie sich die Inzidenzen bundesweit und in den Modellstädten Tübingen und Rostock derzeit entwickeln, in welchen Gebieten die Fallzahlen in die Höhe schießen und welche Auswirkungen das auf weitere Lockerungen haben könnte, erfahren Sie im Video oben. Sie können sich den Beitrag auch direkt hier anschauen.