Tiefgelegenstes Schiffswrack der Welt

Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg spektakulär festgehalten

Spektakuläre Aufnahmen in 6.500 Metern Tiefe: Ein Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg ist erstmals gefilmt worden – das am tiefsten gelegenste Schiffswrack der Welt. (Quelle: t-online)

Gefunden wurde es schon vorher, die Aufnahmen jetzt sind eine Premiere: Bei einem beeindruckenden Tauchgang wurde in den Tiefen des Pazifiks ein historisches Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert.

Das am tiefsten liegende Schiffswrack der Welt ist erstmals gefilmt worden. Tauchern von Caladan Oceanic, einem Unternehmen für die Weiterentwicklung von Unterwassertechnologie und Unterstützung von Expeditionen, gelangen die spektakulären Aufnahmen in 6.500 Metern Tiefe am Golf von Leyte auf den Philippinen.

Das Kriegsschiff USS Johnston sank dort Oktober 1944 in der so genannten Schlacht von Leyte. Diese ereignete sich vom 23. bis 26. Oktober 1944 während des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg. Dabei griff die japanische Marine die US-Flotte an. Amerikanische Truppen waren zuvor auf den Philippinen gelandet, in der Schlacht wurde versucht, den Vormarsch der westlichen Alliierten im Pazifik zu verhindern. An der Schlacht waren 173 US-amerikanische und 63 japanische Kriegsschiffe beteiligt. Der Zerstörer, um den es sich handelt, war 115 Meter lang und erreichte 35 Knoten (rund 65 Kilometer pro Stunde).

Die spektakulären Aufnahmen des Weltrekord-Wracks und wie das Kriegsschiff im Original aussah, sehen Sie hier oder oben im Video.