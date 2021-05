Unglück in Ostwestfalen

Segelflieger stürzt in Feld – Pilot kommt ums Leben

09.05.2021, 10:56 Uhr | dru, t-online

Horn-Bad Meinberg: Einsatzkräfte an der Absturzstelle eines Segelfliegers. (Quelle: Polizei Lippe/dpa)

Feuerwehr und Notarzt mussten am Samstag in Ostwestfalen zu einer Absturzstelle ausrücken. Auf einem Feld war ein Segelflugzeug verunglückt. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

In Ostwestfalen ist am Samstag ein Segelflugzeug auf offenem Feld abgestürzt. Der Pilot kam bei dem Unglück ums Leben, wie die Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg mitteilte. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar.

Nach Angaben der Einsatzkräfte war das Kleinflugzeug gegen 14 Uhr im Ortsteil Wehren in der Stadt Horn-Bad Meinberg auf dem sogenannten Butterberg in ein Feld gekracht. Der 74-jährige Pilot war zuvor von einem Flugplatz im nicht weit entfernten Vinsebeck gestartet. Er verstarb noch an der Unfallstelle.



Die eintreffenden Rettungskräfte hätten nach dem Unglück ein Trümmerfeld vorgefunden. Notfallseelsorger kümmerten sich laut Mitteilung der Feuerwehr um die Zeugen. Insgesamt waren demnach 40 Feuerwehr- und Rettungskräfte sowie ein Notarzt im Einsatz.



Das Opfer stammte aus Rheda-Wiedenbrück. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur genauen Todesursache dauerten laut Mitteilung an. Die Staatsanwaltschaft Detmold ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Das Luftfahrtbundesamt nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.