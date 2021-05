Ein schwer Verletzter

Autobahn: Sieben Verletzte nach Massenkarambolage

16.05.2021, 17:50 Uhr | dpa, t-online

Auf der A2 bei Gütersloh hat sich ein Unfall mit 16 Fahrzeugen ereignet. Dabei sind sieben Menschen verletzt worden – einer davon schwer. Wie es zu dem Unfall kam ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Mehr als ein Dutzend Autos sind auf der A2 bei Gütersloh am Sonntagnachmittag in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Nach ersten Erkenntnissen der zuständigen Autobahnpolizei Bielefeld waren 16 Autos an dem Unfall zwischen der Rastanlage Gütersloh und der Ausfahrt Gütersloh beteiligt. Dabei sei ein Mensch lebensgefährlich und sechs weitere schwer verletzt worden, heißt es von der Feuerwehr. Die A2 wurde in Richtung Hannover für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Es bildete sich ein etwa zwei Kilometer langer Stau. Die Auswirkungen auf den Verkehr hielten sich im Rahmen, erläuterte der Polizeisprecher. Zur Unfallursache machte die Behörde zunächst noch keine Angaben und verwies auf laufende Ermittlungen. In dem Unfallabschnitt sei bei dem Einsatz ein Zelt aufgebaut worden, um die Autoinsassen wettergeschützt unterzubringen bis sie von den Notärzten gesichtet werden konnten. Etwa 50 Feuerwehrleute und etwa die gleiche Zahl an Rettungskräften waren vor Ort. Die "Neue Westfälische" hatte online berichtet.